МИД назвал удар по Сирии «крестом» на переговорном процессе

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар коалиции США по Сирии поставит крест на переговорном процессе по конфликту в Арабской Республике. Россия пообещала доказать незаконность атаки на заседании Совбеза

Мария Захарова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Удар США, Франции и Великобритании по территории Сирии в ночь на 14 апреля «по большому счету крест» на переговорном процессе, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Такое мнение она высказала в ходе встречи с журналистами, передает ТАСС.

«Ведь по большому счету эта акция дала очень мощный сигнал экстремистам и боевикам относительно того, что они делают все «правильно», — сказала Захарова.

По ее словам, в скором времени будет созван Совбез ООН по ситуации в Сирии, и российская сторона намерена предоставить доказательства «незаконности» действий США и тех стран, которые присоединились к атаке. «И та провокация с якобы применением Дамаском химоружия, за которой, конечно, стояли боевики и экстремисты «на земле», получается, поддержана этими странами, которые нанесли удар», — добавила представитель МИДа.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание СБ ООН. «Для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — пояснял глава государства. Путин отметил, что в качестве предлога для нанесения ударов, как и год назад, была использована «инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения».

Видео: Patrick Henningsen / Twitter

США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Как сообщало Минобороны России, удары наносились с 03:42 до 05:10 мск. Их целями стали объекты как военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии.

Как пояснял президент США Дональд Трамп, удары стали «прямым результатом» неспособности России удержать Башара Асада от использования химического оружия в регионе. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отмечали, что причиной для атаки стало предполагаемое применение официальным Дамаском химоружия 7 апреля.