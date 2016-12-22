В Совфеде прокомментировали удары коалиции по Сирии

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал удар по Сирии «преступлением», которое совершает международная «политическая шпана». Об этом сенатор сообщил РБК.

«Печально, что эта политическая «шпана» основана на трех государствах, у которых есть право вето в Совете Безопасности [ООН]. И это, кстати, именно те западные государства, которые обладают ядерным оружием», — сказал Климов.

Он добавил, что России сейчас необходимо вести взвешенную политику, основанную на международном праве. «Когда я слышу, что это беспрецедентная акция, — ничего подобного, прецеденты какие-то есть каждый месяц. Это их постоянное поведение», — добавил сенатор.

Решение президента США Дональда Трампа о нанесении удара по Сирийской Арабской Республике является «катастрофической ошибкой», считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. «Никакими надуманными «доводами» невозможно обосновать разрушение пояса мировой безопасности. Вся ответственность за последующие события возлагается на руководство США и стран, поддержавших агрессию», — заявила она РБК.



Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников рассказал РБК, что надеялся «на здравый смысл» по ситуации в Сирии.

«Но здесь [действия] совершенно в противоречии всему, что можно еще комментировать. А по поводу ответных мер Министерство обороны совместно с Генштабом под руководством главнокомандующего будут принимать решение», — подчеркнул Серебренников.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция провели «точечные удары» по Сирии. Трамп сообщил, что удары являются «прямым результатом» неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.

«В 2013 году [российский] президент [Владимир] Путин и его правительство пообещали миру, что они будут гарантировать ликвидацию химического оружия в Сирии. Недавняя атака Асада и сегодняшняя реакция — это прямой результат неспособности России сохранить это обещание», — сказал Трамп.

Во Франции удар сочли легитимным и целесообразным. «Мы действовали в соответствии с нашим словом. Применение химоружия в Сирии неприемлемо», — сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что альтернативы военным действиям не было.