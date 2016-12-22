Россия привела свои системы ПВО в Сирии в режим боевой готовности

Россия привела свои силы противовоздушной обороны (ПВО) в Сирии в режим боевой готовности. Об этом говорится в заявлении российского Генштаба, который поступил в РБК.
«Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе. Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Наши противовоздушные комплексы не применялись», — сказано в заявлении.
В Генштабе подчеркнули, что нанесенный США, Францией и Великобританией удар по Сирии в ночь на 14 апреля является реакцией на «успехи сирийских вооруженных сил» по освобождению региона от террористов.
В ночь на 14 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о начале «точечных ударов» по Сирии. К операции присоединились Великобритания и Франция. Трамп объяснил, что удары являются «прямым результатом» неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.
Российский президент Владимир Путин назвал нападение коалиции на Сирию актом агрессии, а также нарушением устава ООН. Предлогом для ударов, считает президент России, стала инсценировка применения химического оружия.