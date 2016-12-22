В Генштабе заявили о готовности рассмотреть поставку Дамаску ЗРК С-300

Генштаб России заявил о перехвате сирийскими ПВО 71 крылатой ракеты

Россия привела свои системы ПВО в Сирии в режим боевой готовности

В Волоколамске начался митинг местных жителей против полигона «Ядрово»

Путин заявил о решении созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

Сироткин опередил партнера по Williams в квалификации Гран-при Китая

Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске. Фоторепортаж

Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году

Сирийцы вышли на улицы Дамаска в поддержку Асада

Бастрыкин рассказал о помешавшем проверке «Зимней вишни» чиновнике

Минобороны Франции показало видео своего удара по Сирии

Путин назвал ракетные удары по Сирии актом агрессии

Роскомнадзор выступил против выдачи частот для глобальной сети OneWeb

Скончался режиссер Милош Форман

Власти Сирии опубликовали видео с Асадом под названием «Утро стойкости»

СМИ узнали о конфликтах Трампа с главой Пентагона при подготовке ударов

Сделки Ткачева и Хлопонина обеспечили рост доходов семей правительства

Шойгу доложил Путину об ударах западной коалиции по Сирии

Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж

Анкара одобрила удары западной коалиции по Сирии

Находящиеся в Дамаске депутаты Госдумы рассказали об ударе по Сирии

Мэй заявила об отсутствии альтернативы военным ударам в Сирии

Сирия встретила удар коалиции произведенными в СССР комплексами ПВО

МИД Франции назвал удары Парижа по Сирии легитимными

В Москве назвали количество выпущенных по Сирии ракет

СМИ сообщили о пострадавших мирных жителях от удара коалиции США по Сирии

В Дамаске рассказали о разрушенных лабораториях и сбитых ракетах

СМИ узнали об эвакуации людей и техники Асада в Сирии до начала ударов

SANA заявило о преувеличении масштаба атаки по Сирии

Минобороны России прокомментировало удары США и их союзников по Сирии