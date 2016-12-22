Анкара одобрила удары западной коалиции по Сирии

Анкара «приветствует» проведенную западной коалицией атаку по территории Сирии и рассматривает ее как ответ на применение химоружия официальным Дамаском против мирного населения. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, которое приводит Daily Sabah.

«Действия коалиции проходили в условиях нападения режима против жителей Думы, против всего человечества. Мы приветствуем удары, которые теперь на совести Дамаска», — сказано в заявлении МИД.

В турецком внешнеполитическом ведомстве считают, что удар западной коалиции поможет предотвратить последующее возможное применение химоружия в каких-либо регионах.

В Великобритании нанесение удара сочли неизбежным, поскольку ему не было других альтернатив. Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала атаку «сигналом для каждого», кто решит использовать химическое оружие. Франция, которая вместе с Лондоном и Вашингтоном участвовала в атаке коалиции, назвала свои действия легитимными и оправданными.

В свою очередь, генерал-майор запаса Армии обороны Израиля, министр Йоав Галант заявил, что удар западной коалиции по Сирии «является важным сигналом для Ирана, Сирии и для военизированной ливанской организации «Хезболлы», сообщает The Jerusalem Post. Он подчеркнул, что использование химического оружия — это «пересечение красной линии, которое человечество больше не может терпеть».

США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил в ночь на субботу, 14 апреля. Российское Минобороны уточнило, по гражданским и военным объектам в Сириии западной коалицией было выпущено более 100 ракет класса «воздух-земля».