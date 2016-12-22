СМИ сообщили о пострадавших мирных жителях от удара коалиции США по Сирии

Как минимум три мирных жителя пострадали от ударов западных стран по Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA. В ночь на 14 апреля силы США, Франции и Великобритании нанесли точечные удары по Сирии

Фото: Feras Makdesi / Reuters

По меньшей мере три мирных жителя пострадали в результате попадания ракеты США и их союзников по складу военной армии неподалеку от Хомса. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, ракета, от осколков которой пострадали мирные жители, была сбита сирийскими ПВО, и предназначалась исследовательскому центру в Барзе в Дамаске.

Источник «РИА Новости» в органах безопасности сообщает о шести мирных жителях, получивших осколочные ранения. «Удар трех стран [западной коалиции] по Хомсу пришелся по складу боеприпасов неподалеку от района Шин на западе провинции Хомс», — пояснил собеседник агентства.

При этом собеседники SANA утверждают, что сообщения о поражении объектов в Сирии во время совместной атаки США, Франции и Великобритании преувеличено. Собеседники SANA отметили, что ракеты не достигли своих целей, «благодаря противоракетной обороне Сирии».

Источники Reuters и Sky News сообщают, что официальный Дамаск успел эвакуировать технику и людей с объектов, по которым был нанесен удар западной коалицией, за несколько дней до атаки. По информации СМИ, сирийские войска предупредила Россия. Глава Объединенного комитета штабов США Джозеф Данфорд ранее заявил, что Вашингтон не предупреждал Москву о готовящихся ударах по целях в Сирии и не говорил, где они находятся.

В субботу, 14 апреля, президент США Дональд Трамп объявил об ударе по Сирии. В нем приняли участие американские военные, а также Британия и Франция. Минобороны России заявило, что ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

В Пентагоне утверждают, что всего у коалиции США было три цели, а именно исследовательский центр в Дамаске, склад с химическим оружие на западе Хомса, и третья цель, которая находится рядом со второй.

Для нанесения ударов были задействованы авиация и флот США, Великобритании и Франции. В частности, Минобороны Великобритании подтвердило, что удары наносились с самолетов Tornado GR4, которые использовали крылатые ракеты Storm Shadow. Reuters сообщал, что США наносили удары по Сирии в том числе ракетами «Томагавк».

Как сообщило российское Минобороны, всего по гражданским и военным ракетам в Сирии было выпущено более 100 ракет.