СМИ узнали об эвакуации людей и техники Асада в Сирии до начала ударов

Власти Сирии эвакуировали технику и людей из районов, по которым США и их союзники нанесли удары, за несколько дней до атаки. Об этом со ссылкой на высокопоставленный чиновник сообщил Reuters. Также информацию о предварительной эвакуации подтверждает телеканал Sky News Arabia.
По данным источника Reuters, официальный Дамаск предупредила Россия. «У нас было предупреждение от российской стороны об ударах...и все военные базы мы эвакуировали», — подчеркнул собеседник агентства. Всего, по данным Reuters, в ходе атаки было выпущено около 30 ракет, треть из них сбита сирийскими ПВО.
«Мы проводим оценку материального ущерба», — добавил чиновник.
В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил. Как сообщает Минобороны России, ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.
По словам президента США Дональда Трампа, удары стали «прямым результатом» неспособности России удержать Башара Асада от использования химического оружия в регионе.