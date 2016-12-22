В Boeing прокомментировали ответные санкции России

Boeing знает о проекте закона ответных санкций. Об этом РБК сообщили в компании.

По словам представителей компании, Boeing следит за ситуацией, чтобы понять, как это может сказаться на бизнесе компании в России.

Законопроект об ответных мерах на американские санкции утром 13 апреля внесли на рассмотрение спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций.

Документ предполагает, в частности, запрет сотрудничества с американскими компаниями в области атомной отрасли, ракетно-двигательной и авиастроительной промышленности. Он будет распространяться на госорганы и юрлица.

Также в законопроекте прописаны другие меры: запрет или ограничение импорта лекарств, алкогольной и табачной продукции, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.



