Трутнев допустил создание офшора на острове Русский для всех компаний

Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что офшорную зону на острове Русский следует создать для всех компаний, а не только для попавших под санкции. Об этом сообщает ТАСС.

«В США есть офшорные территории, в целом ряде стран мира, которые себя считают развитыми, есть офшорные территории, а у нас нет. Это обидно и не правильно, поэтому нам не только для компаний, которые, к сожалению, столкнулись с санкциями, но и для всех российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию», — сказал Трутнев.

Вице-премьер добавил, что не видит «ничего страшного» в создании офшоров при условии, что все риски, связанные с уходом от налогов, будут учтены и пересмотрены. По его словам, экономика страны должна отражать ситуацию в мире, меняя свои правила с изменением мировой обстановки.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 9 апреля поручил правительству помочь попавшим под санкции Минфина США бизнесменам. По данным источников «Ведомостей», правительство рассматривает возможность создания в стране двух территорий со «специальным режимом и признаками офшора» — на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке.