Суд отказался отложить заседание по блокировке Telegram

Таганский суд Москвы отказался отложить заседание по блокировке мессенджера Telegram. Соответствующее ходатайство защиты суд расценил как «злоупотребление правом», передает корреспондент РБК из зала суда.

«Суд считает, что ходатайство представителей мессенджера не подлежит удовлетворению в связи с тем, что у них было необходимое время для подготовки к иску. Просьбу об отложении суд рассматривает как затягивание процесса», — огласила решение судья.

Ранее в пятницу адвокат Дмитрий Динзе из международной правозащитной организации «Агора», которая представляет мессенджер в суде, вновь направил ходатайство с просьбой отложить процесс по иску Роскомнадзора. В удовлетворении этой просьбы суд отказал.

6 апреля Роскомнадзор ​подал иск с требованием заблокировать мессенджер. Ведомство заявило, что компания отказалась предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки. В Telegram объяснили, что это технически невозможно.