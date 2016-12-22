WSJ узнала о планах Трампа увеличить торговое давление на Китай

Администрация президента США Дональда Трампа планирует на следующей неделе расширить список китайских товаров и услуг, на которые распространяются дополнительные импортные пошлины, а также ограничить китайские инвестиции в технологии США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Изначально список импорта из КНР не включал некоторые потребительские товары, в том числе одежду, мобильные телефоны и обувь, чтобы минимизировать недовольство американских потребителей», — сообщил один из собеседников газеты.​ При этом опрошенные редакцией эксперты опасаются, что такие товары повышенного спроса «неизбежно» обложат дополнительными пошлинами.

Кроме того, Минфин прорабатывает запреты на китайские инвестиции в передовые технологии США. Такие экономические меры затронут совместные китайско-американские предприятия и системы лицензирования, указывает источник газеты в администрации.

«Администрация обсуждает такой вариант, при котором инвестиционные ограничения станут постоянными, даже если Китай изменит свою промышленную политику», — рассказал один из чиновников Белого дома. В окружении президента США Дональда Трампа полагают, что таким образом они смогут «дать пример» другим странам не имитировать политику Китая.

Газета указывает на уверенность американских чиновников в том, что их стратегия по давлению на Пекин работает, и что китайская сторона уже «склоняется к воле США». WSJ напоминает, что официально китайские чиновники отрицают влияние Вашингтона.​

Президент США Дональд Трамп 6 апреля заявил, что отдал указ рассмотреть введение дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью $100 млрд. Изначально, в начале апреля, был опубликован список, в котором предлагалось ввести пошлины на 1,3 тыс. наименований китайских товаров, поставляемых в США, в размере 25% от их стоимости.

В свою очередь Пекин предупредил об ответных зеркальных мерах, из них ввод таких же тарифов на американские товары, в том числе автомобили, химикаты и самолеты.