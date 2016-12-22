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СБ ООН проведет запрошенное Москвой заседание по Сирии 13 апреля
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СБ ООН проведет запрошенное Москвой заседание по Сирии 13 апреля
Политика, 03:24
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СБ ООН проведет запрошенное Москвой заседание по Сирии 13 апреля

Совбез ООН проведет заседание по ситуации вокруг Сирии по запросу Москвы 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ​пресс-секретаря постпредства России при ООН Федора Стржижовского.

Встреча назначена на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск).

Накануне информацию о том, что российская миссия призвала Совбез провести заседание и обратилась к Генсеку ООН Антониу Гуттеришу с просьбой выступить перед членами совета, сообщал Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

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Также, как сообщало «РИА Новости», 12 апреля постоянный представитель при организации Василий Небензя говорил о планах попросить созвать заседание Совбеза с участием Генерального секретаря организации.

Предыдущее заседание Совбеза с участием Гуттереша прошло в ночь на 12 апреля и было также посвящено ситуации в Сирии. В том числе генсек выразил сожаление в связи с тем, что совет не смог прийти к компромиссу по этому вопросу и отклонил ряд резолюций.

По версии Вашингтона, в начале апреля Дамаск применил химическое оружие в сирийском городе Дума, кроме того, США считают, что Россия также несет ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп не исключил военного удара по Сирии, однако окончательного решения он еще не принял. Официальный Дамаск причастность к возможной химатаке опровергает, а Москва сочла информацию США «провокацией» и фейком.

Теги: СБ ООН , Сирия , химатака , заседание
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