В Белом доме рассказали о встрече Трампа с советниками по Сирии

Американский президент Дональд Трамп провел встречу по Сирии с советниками по нацбезопасности и пока не принял окончательное решение о действиях США в ответ на предполагаемую химатаку в Арабской Республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

«Мы продолжаем анализировать полученные разведданные и проводим переговоры с нашими партнерами и союзниками», — говорится в заявлении.

Сандерс добавила, что позднее Трамп проведет переговоры с президентом Франции Эмманюелем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В Вашингтоне считают, что правительство Сирии применило химическое оружие в городе Дума в начале апреля. Среди ответных действий Трамп заявил, что США могут нанести удар по войскам официального Дамаска. ​В свою очередь режим Башара Асада категорически отвергает обвинения в свой адрес, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможный удар «грубым нарушением международного права».

При этом 12 апреля президент США заявил, что никогда не называл точного срока нанесения удара по Сирии. «Может быть, очень скоро или совсем не так скоро», — писал Трамп в своем Twitter. Накануне, 11 апреля, президент США предложил России приготовиться к появлению ракет в Сирии.

Париж примет решение об участии в ударах только после того, как будут собраны доказательства причастности Дамаска к химатакам, заявлял Эмманюэль Макрон ранее в четверг. Премьер-министр Великобритании, по данным Би-би-си, намерена поддержать военную операцию Вашингтона даже без согласия парламента.