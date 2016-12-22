Британия созвала спецзаседание ОЗХО по «делу Скрипаля»

Великобритания призвала провести заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на котором должны быть обсуждены дальнейшие шаги по «делу Скрипаля». Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, опубликованном на сайте Форин-офиса.

«Мы будем неустанно работать с нашими партнерами над тем, чтобы помочь положить конец такому гротескному использованию подобного оружия, и мы созываем сессию исполнительного совета ОЗХО в следующую среду (18 апреля), чтобы обсудить следующие шаги. Кремль должен дать ответы», — говорится в сообщении.

Джонсон подчеркнул, что Британия должна отстаивать порядок, основанный на правилах, который «удерживает нас всех в безопасности». «Использование такого оружия никогда не может быть оправдано и должно быть закончено», — добавил он.

Также глава британского МИДа в очередной раз сказал, что нет никаких сомнений в том, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия, у которой, по его словам, для этого есть «мотивы и необходимые средства».

12 апреля ОЗХО опубликовала отчет и подтвердила, что при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», однако организация не установила происхождение этого яда.

Скрипали были обнаружены отравленными на улице британского Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что против них применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», а виновницей случившегося «с большой вероятностью» является Россия. Москва все обвинения отрицает.