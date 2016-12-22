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Защита подаст кассационную жалобу на приговор Улюкаеву
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Защита подаст кассационную жалобу на приговор Улюкаеву
Дело Улюкаева, 18:53
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Защита подаст кассационную жалобу на приговор Улюкаеву

Адвокаты экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева подадут кассационную жалобу. Об этом журналистам заявила юрист Дареджан Квеидзе, сообщает корреспондент РБК.

Ранее Мосгорсуд смягчил приговор Улюкаеву и разрешил ему занимать государственные должности после выхода из колонии. В ходе заседания суда бывший министр заявил, что полностью невиновен. «Весь приговор базируется на одном косвенном доказательстве, построенном по принципу «одна бабка сказала». «Вернее, один мужик сказал, как другой мужик сказал, что третий мужик требовал у него взятку», — заявил Улюкаев.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2017 года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130,4 млн руб. Также экс-министра лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.

Суды Улюкаева: как изменился экс-министр с момента задержания Еще 7 фото
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Суд признал Улюкаева виновным в вымогательстве взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министра задержали в ноябре 2016 года после получения сумки с деньгами от Сечина в столичном офисе «Роснефти». Взятка понадобилась Улюкаеву для одобрения сделки о покупке «Роснефтью» доли в «Башнефти».

12 апреля Сечин дал показания в суде в закрытом режиме, позднее защитник Улюкаева Тимофей Гриднев сказал, что показания главы «Роснефти» являются веским основанием для отмены приговора.
Теги: Алексей Улюкаев , Игорь Сечин , кассационная жалоба
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