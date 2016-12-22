Защита подаст кассационную жалобу на приговор Улюкаеву

Адвокаты экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева подадут кассационную жалобу. Об этом журналистам заявила юрист Дареджан Квеидзе, сообщает корреспондент РБК.

Ранее Мосгорсуд смягчил приговор Улюкаеву и разрешил ему занимать государственные должности после выхода из колонии. В ходе заседания суда бывший министр заявил, что полностью невиновен. «Весь приговор базируется на одном косвенном доказательстве, построенном по принципу «одна бабка сказала». «Вернее, один мужик сказал, как другой мужик сказал, что третий мужик требовал у него взятку», — заявил Улюкаев.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2017 года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130,4 млн руб. Также экс-министра лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.

Суд признал Улюкаева виновным в вымогательстве взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министра задержали в ноябре 2016 года после получения сумки с деньгами от Сечина в столичном офисе «Роснефти». Взятка понадобилась Улюкаеву для одобрения сделки о покупке «Роснефтью» доли в «Башнефти».