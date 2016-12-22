Адвокат Серебренникова попросит отпустить режиссера на Каннский фестиваль

Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил РБК, что он попросит следователя отпустить режиссера на Каннский кинофестиваль, который включил в конкурс фильм о судьбе Виктора Цоя «Лето».

«Естественно, будем [просить]. Это решит следователь», — сказал Харитонов. По его словам, Серебренников «с радостью» воспринял новость о включении фильма о Цое в конкурсную программу фестиваля.

«Как можно воспринять такую весть? Я был у него сегодня, я ему и сообщил. Он был безумно рад и счастлив этому событию. Как может режиссер отреагировать на то, что его фильм выдвинут на главный фестиваль в мире?» — рассказал адвокат.

Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. За главный приз поборются 18 картин. В конкурсной программе будут представлены в том числе фильмы Жан-Люка Годара, Маттео Гарроне, ​Кристофа Оноре, Пола Павликовски, ​Джафара Панахи. Жюри Каннского кинофестиваля в этом году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Основная сюжетная линия «Лета» — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи. Съемки фильма Серебренников начал в июле 2017 года. 22 августа прямо на съемочной площадке режиссера задержали, его подозревают в организации хищения средств, выделенных государством на реализацию театрально-просветительского проекта «Платформа». Съемочный процесс фильма продолжили без режиссера. Сам Серебренников находится под домашним арестом.