Из Каира в Москву вылетел первый за 2,5 года рейс EgyptAir

Первый с конца 2015 года рейс EgyptAir вылетел из Каира в Москву. Об этом говорится в сообщении аэропорта египетской столицы.

Как следует из информации онлайн-табло, рейс MS729 EgyptAir вылетел в 9:35 по местному времени (8:35 мск). В Домодедово он должен прибыть в 14:50.

Днем ранее, 11 апреля, из Шереметьево вылетел первый с октября 2015 года рейс «Аэрофлота» в Каир. Российский авиаперевозчик в середине марта анонсировал возобновление полетов в Египет с 11 апреля. В конце февраля EgyptAir сообщила о возобновлении рейсов в Россию в апреле.

Прямое авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в конце 2015 года, после взрыва на борту пассажирского самолета A321 компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Жертвами теракта тогда стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. Условием возобновления полетов Россия поставила повышение уровня мер безопасности египетских аэропортов. После ряда инспекций российских ведомств в декабре 2017 года Москва и Каир подписали протокол о сотрудничестве в сфере гражданской авиации. В январе 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Египтом.

