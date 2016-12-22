Первый за 2,5 года рейс из России прибыл в аэропорт Каира

​Первый за 2,5 года регулярный рейс из России прибыл в аэропорт Каира. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель представительства «Аэрофлота» в столице Египта Александр Грехов.

В пресс-службе «Аэрофлота» агентству рассказали, что первым рейсом в Каир отправились около 120 пассажиров.

Рейс «Аэрофлота» SU400 ​вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Каир в 21:05 мск 11 апреля. Планируется, что обратный рейс SU401 прилетит в Шереметьево в 6:50 мск 12 апреля.

О возобновлении регулярных полетов по маршруту Москва — Каир — Москва авиакомпания сообщила в середине марта. Рейсы, как отмечали в «Аэрофлоте» будут выполняться три раза в неделю на самолетах Airbus A320 в/из аэропорта Шереметьево. Отмечалось, что с 12 июня по 2 июля частота рейсов между Москвой и Каиром будет увеличена до ежедневной, поскольку в период проведения ЧМ-2018 в России на авиаперевозки будет повышенный спрос.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения пассажирского самолета A321 компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в 2015 году. Лайнер направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Причиной авиакатастрофы стал теракт. В результате случившегося погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Результаты расследования показали, что заложить взрывчатку в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта. Для возобновления полетов Москва потребовала от властей Египта значительно усилить меры безопасности. Это требование было выполнено.

В декабре 2017 года двумя странами был подписан протокол о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, а в начале января президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.