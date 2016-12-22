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Генштаб России прокомментировал отправку авианосца США на Ближний Восток
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Генштаб России прокомментировал отправку авианосца США на Ближний Восток
Война в Сирии, 18:19
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Генштаб России прокомментировал отправку авианосца США на Ближний Восток
Американский авианосец в сопровождении эскорта боевых кораблей 11 апреля вышел из порта Норфолк по направлению к Ближнему Востоку. В российском Генштабе уточняют, что это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе
Авианосец Harry S. Truman (Фото: Kristina Young / Reuters )

Генштаб Вооруженных сил России «внимательно отслеживает ситуацию вокруг Сирии», в том числе и выдвижение авианосной группы ВМС США во главе авианосцем USS Harry S. Truman для развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы. Об этом на брифинге в среду заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам, ​USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли ориентировочно должны прибыть в Персидский залив в начале мая. «Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе», — говорится в заявлении Познихира, поступившем в РБК.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman отправилась из порта Норфолк, штат Вирджиния, 11 апреля. Как уточняла пресс-служба ВМС США, группа отправилась для регулярного развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы.

Какие корабли вошли в состав ударной группы ВМС США в Средиземном море Еще 4 фото
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В состав группы помимо авианосца вошли ракетный крейсер USS Normandy и эскадренные миноносцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut. Позднее к группе присоединятся еще два миноносца — USS Jason Dunham и USS The Sullivans. На кораблях находятся 6,5 тыс. матросов.

«Во время развертывания ударная группа будет действовать в районах ответственности Пятого и Шестого флотов США (Средиземное море и Персидский залив с частью Индийского океана соответственно) и выполнять операции по обеспечению безопасности на море и сотрудничеству в области безопасности вместе с союзниками и партнерами», — говорится в заявлении пресс-службы ВМС США. В сообщении подчеркивалось, что данное развертывание является частью регулярной ротации сил «ради обеспечения возможностей реагирования на кризисные ситуации, расширения сотрудничества в области безопасности и дальнейшего присутствия военно-морского флота в районах действия Пятого и Шестого флотов США».

Ранее стало известно об отправке в Средиземноморье американского эсминца USS Donald Cook. Турецкое издание Hurriyet накануне сообщало, что эсминец, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», находится примерно в 100 км от сирийского порта Тартус, где расположена российская военно-морская база.

События разворачиваются на фоне угроз Соединенных Штатов предпринять ответные меры на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, ответственность за которую Вашингтон возлагает на правительственные силы Сирии. Москва уверяет, что сообщения о химатаке в Думе являются провокацией.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Генштаб России , ВМС США , авианосец
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