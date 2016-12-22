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Суд назвал дату рассмотрения иска о блокировке Telegram
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Суд назвал дату рассмотрения иска о блокировке Telegram
Блокировка Telegram, 11:04
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Суд назвал дату рассмотрения иска о блокировке Telegram

Таганский суд Москвы рассмотрит по существу иск о блокировке Telegram 13 апреля, заявила судья Юлия Смолина. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Заседание назначено на 10.00 13 апреля», — сказала она.

Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram
Общество

Роскомнадзор 6 апреля обратился в Таганский суд с иском с требованием блокировки мессенджера на основании его отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки. Руководство менссенджера расценило это требование как неконституционное, а также технически неисполнимое, так как «секретные чаты» никогда не сохраняются на серверах. Срок передачи ФСБ ключей от переписки истек 4 апреля.

Впервые ключи от шифрования были запрошены у Telegram ФСБ летом 2017 года. Тогда руководство также заявило о невозможности сделать это, сославшись на архитектуру мессенджера. В октябре суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за отказ от выполнения обязанностей организатора распространения информации.

Теги: Telegram , блокировка , иск в суд , Таганский суд в Москве
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