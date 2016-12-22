В Японии автомобиль врезался в группу школьников

Легковой автомобиль наехал на группу из восьми школьников префектуре Аити, двое детей ранены. Об этом сообщает ​агентство Kyodo.

Инцидент произошел в городе Комаки. Автомобиль въехал в группу из восьми учащихся на пешеходном переходе, где был установлен кнопочный светофор. Два ребенка в возрасте семи и двенадцати лет были госпитализированы, один из них — с серьезными повреждениями глаз.

Полиция задержала водителя, который признал свою вину.

В начале февраля в 200 метрах от школы в японской префектуре Сага на острове Кюсю рухнул военный вертолет Aн-64. Один человек погиб, дети не пострадали.



