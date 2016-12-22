Десятки школьников пострадали при ДТП с автобусом в США

На Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, перевозивший школьников автобус врезался в пролет эстакады, в результате чего пострадали более 40 человек, сообщает телеканал CBS.

В автобусе находились 38 школьников, пятеро сопровождающих и водитель. Всего пострадали 42 человека. Большинство получили порезы и ушибы. При столкновении с эстакадой у автобуса была снесена крыша.

По данным телеканала, учащиеся средней школы имени Уолта Уитмана, расположенной в округе Саффолк, штат Нью-Йорк, возвращались из аэропорта имени Джона Кеннеди после поездки в Европу на весенние каникулы.

Издание New York Post уточняет, что на участке дороги, где произошло ДТП, запрещено движение транспортных средств, у которых высота превышает определенные параметры. В полиции выяснили, что водитель автобуса не был знаком с местными особенностями движения на автомагистралях. По словам источников газеты, шесть человек серьезно пострадали, один из них находится в критическом состоянии.

7 апреля в Канаде автобус с молодежной хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 15 человек.