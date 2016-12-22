В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

В Екатеринбурге автобус врезался в столб, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по Свердловской области.
Информация о ДТП поступила в 18:46 по местному времени (16:46 мск). По данным ведомства, водитель автобуса «якобы, по просьбе пассажиров, остановил транспортное средство вне автобусной площадки, а когда трогался, чтобы продолжить путь, его неожиданно ослепил яркий луч солнца». В результате автобус наехал на столб освещения, говорится в сообщении.
В числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних. С подозрением на черепно-мозговую травму детей госпитализировали, взрослых пассажиров также доставили в медицинские учреждения Екатеринбурга для осмотра.
Обстоятельства и причина ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.