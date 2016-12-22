В Таиланде в ДТП с автобусом погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла на территории граничащей с Мьянмой провинции в ночь на 10 апреля. В автобусе находились трудовые мигранты.

«Водитель уверяет, что у автобуса отказали тормоза», — сообщает агентство. Полиция начала расследование.

25 февраля в Таиланде в аварию попал автобус с российскими туристами. ДТП произошло на горной дороге, ведущей из Кату в Патонг. Автобус не смог затормозить при спуске с холма и протаранил несколько машин. В результате аварии пострадали несколько человек, их число не уточнялось.