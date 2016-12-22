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Иран пообещал «не оставить без ответа» атаку Израиля по сирийской базе
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Иран пообещал «не оставить без ответа» атаку Израиля по сирийской базе
Война в Сирии, 16:32
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Иран пообещал «не оставить без ответа» атаку Израиля по сирийской базе
Тегеран назвал удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс «преступлением Израиля». Без ответа эту ситуацию в Иране обещали не оставить
Провинция Хомс. 6 марта 2017 года (Фото: Omar Sanadiki / Reuters)

Иран не оставит без ответа удар Военно-воздушных сил Израиля по сирийской авиабазе в провинции Хомс. С таким заявлением, как передает иранская телевизионная сеть Al-Alam, по приезде с двухдневным визитом в Дамаск выступил помощник иранского верховного лидера Али Хаменеи Али Акбар Велаяти​.

Случившееся в Хомсе он назвал «сионистским преступлением Израиля в отношении правительственных войск Сирии». «Обстрел военного аэродрома Тифор (Т-4) не останется без ответа», — подчеркнул Велаяти, заверив, что «победа защитников святынь в борьбе против врагов исламского народа, особенно сионистов, неизбежна». Все противостоящие им формирования, как уверен помощник иранского верховного лидера, в скором времени будут изгнаны с территории Сирии.

Накануне о том, что Иран решительно осуждает авиаудар Израиля по авиабазе в Сирии, как напоминает Al-Alam, заявил и официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Дамаск пообещал защиту «любыми способами» в ответ на удар ВВС Израиля
Общество

Об авиаударе по базе Т-4 в провинции Хомс стало известно 9 апреля. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA. По его данным, несколько ракет, выпущенных неизвестным противником, были сбиты сирийскими системами противоракетной обороны, однако часть из них все же достигла цели. Жертвами удара, как уточняли в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, могли стать до 14 человек.

Пентагон и французская армия после этого заявили, что к атаке никакого отношения не имеют. 9 апреля о том, что удар был нанесен с двух израильских самолетов F-15, сообщило российское Минобороны​. Израиль в поддержке террористов затем обвинил МИД Сирии. Защищать свою территорию после этого Дамаск пообещал «любыми способами».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Иран , Сирия , Израиль
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