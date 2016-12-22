Минобороны России заявило об атаке израильских F-15 на авиабазу в Сирии

По данным российского военного ведомства, удар по базе в провинции Хомс нанесли два израильских самолета, выпустивших восемь ракет. Пять из них ПВО удалось сбить

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ракетный удар по сирийской авиабазе Тифор в провинции Хомс был нанесен с израильских самолетов F-15, не заходивших в воздушное пространство Сирии, сообщило Минобороны России, передает агентство «Интерфакс».

По данным российских военных, восемь ракет были выпущены с израильских военных самолетов, находившихся в небе над Ливаном. Пять из этих восьми ракет удалось сбить сирийским расчетам комплексов ПВО.

«Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — заявили в Минобороны России.

В середине марта 2018 года начальник российского Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов говорил, что в случае возникновения угрозы российским военным при нанесении ракетно-бомбовых ударов российские вооруженные силы примут «ответные меры».

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — сказал Герасимов.

РБК направил запросы в Министерство обороны и Министерство иностранных дел Израиля, а также посольство Израиля в Москве.

В понедельник, 9 апреля, сирийское государственное информагентство SANA заявило, что сирийские ПВО сбили восемь ракет, выпущенных неназванным противником по авиабазе Тифор (Т-4) на востоке провинции Хомс. По данным SANA, части ракет удалось достичь цели, в результате чего на авиабазе есть убитые и раненые.

Представитель Пентагона заявил Reuters, что Вооруженные силы США ударов по Сирии не наносили. Позднее с опровержением о своей причастности к нанесению удара выступили и французские военные.