И.о. главы Cambridge Analytica уволился на фоне скандала с утечкой данных

Исполняющий обязанности главы британской аналитической компании Cambridge Analytica, которая замешана в скандале с утечкой данных пользователей Facebook, Александр Тайлер ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

Тайлер вернется к своей прежней работе начальника отдела данных фирмы и сосредоточится на «различных технических расследованиях и запросах». Он стал и.о. главы компании после того, как в марте руководство отстранило от работы исполнительного директора Александра Никса, который на видео рассуждал о незаконных методах работы.

В марте соцсеть Facebook оказалась в центре скандала после того, как стало известно об утечке персональных данных более 80 млн пользователей. Издания The New York Times и Observer сообщали, что компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей с помощью приложения, чтобы понять их политические предпочтения.

4 апреля Facebook признал, что Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 млн пользователей. Соцсеть ограничила доступ приложений к персональной информации.