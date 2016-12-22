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Цукерберг заявил сенаторам о «гонке вооружений» в Facebook из-за России
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Цукерберг заявил сенаторам о «гонке вооружений» в Facebook из-за России
Политика, 00:45
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Цукерберг заявил сенаторам о «гонке вооружений» в Facebook из-за России
Происходящее в Facebook основатель компании Марк Цукерберг охарактеризовал как «гонку вооружений». Об этом он сказал на слушаниях в сенате США, сожалея о медленной реакции на вмешательство России в выборы американского президента
Марк Цукерберг (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

Основатель Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Сенате США назвал промедление с распознаванием российского вмешательства в выборы через социальную сеть одним из самый больших разочарований за время руководства компанией. При этом он считает, что в социальной сети идет «гонка вооружений», поскольку методы распространение политической дезинформации будут совершенствоваться, передает CNBC.

«​​Это гонка вооружений. Они будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы также становиться лучше», — сказал на слушаниях Цукерберг. Он добавил, что его компания теперь лучше готова к борьбе с вмешательством не только в промежуточные выборы в конгресс в 2018 году, но с попытками влияния на выборы в таких странах, как Индия и Бразилия.

Кроме российской Цукерберг назвал также существенной китайскую угрозу: по его словам, интернет-компании из Китая представляют стратегическую угрозу для Соединенных Штатов.

Он признал, что взаимодействие с приложениями в Facebook было реализовано неправильно.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Facebook , Марк Цукерберг , Сенат США
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