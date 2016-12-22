Сооснователь Apple Стив Возняк удалил аккаунт в Facebook

Сооснователь компании Apple Стив Возняк объявил о том, что удалил аккаунт в Facebook. Об этом сообщает USA Today. По его мнению, соцсеть не уважает право на приватность пользователей.

«Люди доверяют Facebook каждую деталь своей жизни... А Facebook на этом зарабатывает. Этот доход полностью зависит от информации пользователей, но они сами не получают в ответ ничего», — заявил Возняк в электронном письме. Ранее были удалены страницы компаний бизнесмена Илона Маска SpaceX и Tesla.

В марте Facebook оказалась в центре скандала, связанного с защитой персональных данных пользователей. По данным The New York Times и Observer компания Cambridge Analytica собирала такую информацию с помощью приложения. Скандал осложнился тем, что данные были использованы при разработке программы, которая предположительно применялась в ходе президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. 4 апреля Facebook признал, что Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 млн пользователей. Facebook ограничил доступ приложений к информации пользователей.