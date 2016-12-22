Бывший сотрудник милиции ЛНР получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины

Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) признал бывшего сотрудника народной милиции Эдуарда Михеева виновным в шпионаже в пользу Украины и приговорил к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По версии обвинения, Михеев, проживавший на территории республики, летом 2017 года выехал на Украину «для оформления пенсии» и там был завербован Службой безопасности Украины. Позже он передавал спецслужбе данные о личном составе народной милиции ЛНР и о передвижении действующих сотрудников.

Михеев признал свою вину, но заявил, что не считает себя гражданином ЛНР и имеет право сотрудничать с СБУ.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР (государственная измена, то есть совершенная гражданином ЛНР выдача представителям иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, доверенная ему или ставшая известной по службе, а также совершенный шпионаж).

В соседней самопровозглашенной Донецкой народной республике с 15 января действует запрет на выезд на Украину для госслужащих из-за «массовых вербовок украинскими спецслужбами».

В феврале ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению в сборе сведений о Росгвардии. Позже он признался в работе на СБУ.