Госслужащим ДНР запретили ездить на Украину

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко запретил сотрудникам государственных структур ДНР выезжать на территорию, контролируемую Киевом. Соответствующий указ был подписан 15 декабря 2017 года, сообщается на сайте Министерства государственной безопасности республики.



Как отмечается в указе, ограничение было введено из-за «массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей ДНР, пересекающих линию разграничения с Украиной», в том числе государственных и муниципальных служащих. В ведомстве отметили, что жителей ДНР посредством «угроз физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников» принуждают вести разведку и подрывную деятельность на территории ДНР.

В донецком министерстве безопасности отметили, что в 2017 году по подозрению в шпионаже были задержаны 246 человек, в том числе 148 сотрудников государственной сферы.

В понедельник, 15 января, Донецкое агентство новостей сообщило, что в декабре 2017 года военный трибунал приговорил к тюремному заключению четырех жителей ДНР и ЛНР за шпионаж в пользу Украины, а также за планирование покушений и теракта, содействие террористической деятельности, а также незаконное хранение, изготовление и сбыт оружия и взрывчатки.