Курс доллара превысил 65 руб. после заявления Трампа об ударе по Сирии

Курс доллара на торгах преодолел 65 руб. на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о ракетном ударе по Сирии. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Доллар преодолел отметку в 65 руб в 14:00 мск. По данным на 15:00 мск курс доллара составляет 64,5 руб.
Евро успел преодолеть отметку в 80 руб. На данный момент европейская валюта стоит 79,96 руб.
Ранее 11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к американскому ракетному удару по Сирии. Таким образом он отреагировал на слова посла России в Ливане Александра Засыпкина о том, что Москва оставляет за собой право сбивать американские ракеты, равно как и атаковать места их старта.
Поводом для подобных заявлений является предполагаемая химатака на сирийский город Дума. Запад обвинил в этом режим Башара Асада, который поддерживает Россия. К возможной военной операции против Сирии планируют подключиться также Великобритания и Франция. Официальный Дамаск отверг обвинения.