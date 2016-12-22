ЦБ установил курс евро выше 79 руб.

Банк России повысил курс доллара на 12 апреля на 1,69 руб., до 64,06 руб. Об этом сообщает сайт регулятора. Курс евро на 12 апреля вырос на 2,43 руб. — до 79,28 руб.

Ранее 11 апреля пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила о падении спроса на зарубежные туры на треть. По ее словам, это связано с падением рубля.

10 апреля на открытии торгов на Московской бирже курс евро пробил отметку 80 руб., доллар поднялся до 64 руб. Это максимальные значения с начала весны 2016 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле реагируют на слухи о дефолте на фоне падения курса рубля как на «эмоциональные и спекулятивные проявления», требуется спокойная оценка ситуации. «Волатильность случается. Система обладает изрядным запасом прочности. Давайте дождемся отчета правительства (в Госдуме)», — сказал Песков.

