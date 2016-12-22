Курс евро пробил отметку 80 руб. впервые с марта 2016 года

На открытии торгов на Московской бирже стоимость евро превысила отметку сначала в 79, а затем и в 80 руб. Курс доллара поднялся до 64 руб. Это пиковые значения с начала весны 2016 года

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Курс евро в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже в среду, 11 апреля, поднялся более чем на два рубля — до 80,1475 руб. На закрытии во вторник, 10 апреля, за один евро давали 77,85 руб.

К 10:05 курс евро немного скорректировался — до 79,65 руб., оставаясь близко к 80 руб.

Стоимость доллара выросла более чем на рубль, достигнув утром отметки 64,76 руб. (стоимость на закрытии — 63,025 руб.). К 10:05 доллар стоил 64,395 руб.

Быстрое ослабление рубля началось в понедельник, 9 апреля, на фоне введения Минфином США санкций против российских компаний и крупных бизнесменов. Во вторник подорожание основных валют продолжилось, евро вырос более чем на 3 руб., поднявшись выше 78 руб., а доллар — более чем на 2,5 руб., до 63 руб.

«Среди влиявших на это факторов — увеличение валютных интервенций Минфином, рост ключевых ставок ФРС, снижение ставки в России и, соответственно, ослабление интереса инвестора к операциям carry trade», — говорил РБК Сергей Королев из «Церих Кэпитал». По его словам, введение санкций послужило триггером для ослабления российской валюты.

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев отметил, что еще одной причиной ослабления рубля считает ситуацию на Ближнем Востоке. Сейчас США решают, наносить ли удар по Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.