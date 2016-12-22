На Украине началась спецоперация «Граница-2018»

Пограничная служба Украины объявила о начале спецоперации «Граница-2018» для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«10 апреля по инициативе и под общей координацией Госпогранслужбы началась совместная специальная пограничная операция «Граница-2018». <...> Она направлена ​​на снижение уровня противоправной деятельности на границе: нелегальной миграции, незаконного перемещения подакцизных товаров, контрабанды наркотических веществ, оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с погранслужбой Украины в операции примут участие подразделения взаимодействующих структур, ВС Украины, агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex, Интерпол и Европол.

Как сообщает украинское ведомство, в ближайшее время пограничники встретятся с представителями пограничных служб Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдавии. В рамках совместной операции погранслужба увеличит плотность охраны госграницы, проведет воздушный мониторинг приграничных районов, будет патрулировать морские и речные участки, а также привлечет кинологические подразделения. Спецоперация продлится до 30 ноября.

Российские и белорусские военные 11 апреля начали совместные тактические учения на полигоне Брестский неподалеку от границ с Евросоюзом. В активной фазе учений задействованы более 600 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники.