Техас увеличит до более 1 тыс. число военных на границе с Мексикой

Власти Техаса планируют увеличить число военных Национальной гвардии на границе с Мексикой до более тысячи человек. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт в эфире радиостанции KTSA.



По его словам, на данный момент американскую границу в штате Техас охраняют 250 военных. Эбботт подчеркнул, что все военнослужащие, которые находятся от его штата на американско-мексиканском рубеже, будут вооружены.

«В любом месте, где они могут встретиться с кем-то очень опасным, они будут вооружены. Наша национальная гвардия должна быть в состоянии защитить себя», — сказал техасский губернатор. Он пояснил, что ее представители это не люди «со штыками», которые будут использовать их в отношении всех, кто пересекает границу, «потому что это не их роль».



Эббот пояснил, что увеличение числа гвардейцев имеет цель увеличить ресурс охраны границы и укрепить ее защиту.



В пятницу, 6 апреля, американской президент Дональд Трамп заявил о планах отравить на границу с Мексикой от 2 тыс. до 4 тыс. служащих Национальной гвардии. В субботу, 7 апреля, министр внутренний безопасности Кирстен Нильсен и глава Пентагона Джеймс Мэттис заявили, что нацгвардейцы выдвинулись на американско-мексиканскую границу.

Американский лидер хочет построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов и наркотрафика из этой страны. На ее постройку планировалось выделить $25 млрд, но Конгресс США принял бюджет, в котором на эту цель заложены $1,6 млрд.