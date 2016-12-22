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Россия и Белоруссия начали военные учения у границ Евросоюза
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Россия и Белоруссия начали военные учения у границ Евросоюза
Политика, 03:40
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Россия и Белоруссия начали военные учения у границ Евросоюза

Российские и белорусские военные начали совместные тактические учения на полигоне Брестский, который расположен в 10 км севернее города Брест. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает «РИА Новости».

В ведомстве сообщили, что в активной фазе учений задействованы более 600 человек личного состава и около 100 ед. военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

Со стороны России в учениях принимают участие усиленная десантно-штурмовая рота и саперное подразделение 104-го десантно-штурмового полка Псковского соединения Воздушно-десантных войск, а от Белоруссии — подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

В ходе основного этапа ротная тактическая группировка десантников двух стран десантировались в заданном районе на площадке приземления «Сахара» на парашютных системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 м. Одновременно с десантированием первой группировки вторая совершила 15-километровый марш в назначенный район смешанной колонной, в состав которой вошло более 70 ед. автомобильной и бронированной техники.

В оборонном ведомстве напомнили, что для российских десантников — это первое международное учение в 2018 году, которое они проводят за пределами России.

Теги: Белоруссия , военные учения , Брест , ВДВ , десантники
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