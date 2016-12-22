Путин поручил настроить работу границы России в режиме «одной остановки»

На заседании Совбеза Путин призвал сделать границу более прозрачной для товаров и услуг. Сейчас темпы строительства пунктов пропуска остаются низкими, заявил он

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Президент Владимир Путин заявил, что граница была и остается важнейшим атрибутом государственности и безопасности России. Свою позицию он высказал на расширенном заседании Совета безопасности, посвященном пограничному сотрудничеству и подготовленному в начале года ФСБ закону «Об основах государственной пограничной политики», передает корреспондент РБК.

Глава государства отметил, что действующие сегодня основы пограничной политики были приняты еще в 1996 году. Учитывая меняющуюся ситуацию в мире, кардинально возросшие возможности России и большую работу, которая была проведена, необходимо ее обновление, считает он.

Путин подчеркнул, что ситуация у российских границ меняется быстро и постоянно. Так, по его словам, вблизи границ «наращивается военный потенциал НАТО», а также «идут попытки спровоцировать новые и старые конфликты». Российская граница должна остаться хорошо защищенной и при этом максимально прозрачной, сказал он.

Президент пояснил, что граница не должна препятствовать движению товаров и услуг. Для этого, по его мнению, «в качестве приоритетного шага нужно настраивать и вводить интеграционную систему пропуска через границу товаров и транспортных средств в формате «одного окна» и «одной остановки». При этом он указал, что сейчас «темпы строительства и реконструкции пунктов пропуска остаются низкими», а уже построенные — долго вводятся в эксплуатацию.

Проект документа об основах пограничной политики был опубликован на сайте ФСБ. В число национальных интересов в этой сфере были включены сохранение суверенитета, поддержание добрососедских отношений с другими странами, «обеспечение политической и социальной стабильности, личной безопасности российских граждан, а также создание условий для их социально-экономического, духовно-нравственного и культурного развития».

Один из пунктов документа говорит об угрозах, которые представляет для России политика других государств. «Ведущие мировые державы стремятся вытеснить Российскую Федерацию из зоны ее стратегических интересов, затормозить экономическое развитие, расширить доступ к источникам сырья и рынкам сбыта продукции. В указанных целях реализуются планы, направленные на подрыв экономического и военного потенциалов Российской Федерации, предпринимаются попытки создания очагов напряженности вблизи государственной границы и вовлечения Российской Федерации в их разрешение, создаются предпосылки к дестабилизации общественно- политической и социально-экономической обстановки на приграничной территории Российской Федерации, в том числе на почве разжигания сепаратизма и религиозно-этнического экстремизма», — утверждают авторы проекта.

В заседании Совбеза, посвященном проекту Основ пограничной политики, приняли участие постоянные члены Совбеза, в том числе председатель правительства Дмитрий Медведев, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортни​ков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов, а также члены Совбеза, в числе которых постоянные представители президента в федеральных округах и приглашенные, среди которых зампред правительства Дмитрий Рогозин, замминистра иностранных дел Сергей Рябков.