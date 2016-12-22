Песков описал «истинный» формат заседаний «нормандской четверки»

«Истинный формат» заседания «нормандской четверки» по ситуации на юго-востоке Украины предполагает участие России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Комментируя анонсированную канцлером Германии Ангелой Меркель встречу по ситуации в Донбассе без участия России, Песков предложил дождаться мероприятия. «Давайте мы дождемся, если такой саммит будет, наверняка будут какие-то вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих, но истинный формат подразумевает участие России», — сказал Песков.

«Нужно смотреть, как они могут повлиять и будут ли влиять», — добавил представитель Кремля.

О возможном проведении встречи по ситуации в Донбассе без России Меркель заявила 10 апреля. Ранее в апреле «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента Украины писал, что лидеры трех стран «нормандской четверки» намерены провести заседание в немецком Аахене, не приглашая российского президента Владимира Путина. Саммит должен быть посвящен вопросу размещения миротворцев. В Кремле на следующий день заявили, что не знают о подобном формате.

«Нормандская четверка» (Украина, Россия, Германия, Франция) образована на уровне глав правительств и МИД для урегулирования ситуации в Донбассе и Крыму в июня 2014 года. Функцией «нормандской четверки» также является контроль соблюдения минских соглашений.