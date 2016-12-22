В Кремле заявили об отсутствии данных о «нормандском саммите» без России

Кремлю ничего не известно о предложении провести саммит по миротворцам на Украине в формате «нормандской четверки», но без приглашения Владимира Путина. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
«Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения», — сказал Ушаков.
«Коммерсантъ» 2 апреля со ссылкой на источники в администрации президента Украины сообщил, что лидеры Германии, Франции и Украины проведут встречу, посвященную вопросу размещения миротворцев в Донбассе. Однако, отмечает издание, стороны решили не приглашать Россию на этот саммит.
По сведениям газеты, переговоры планируется провести по образцу «нормандской четверки» с участием глав государств, но с одним отличием: участие Путина в этом мероприятии не предусматривается. Встреча лидеров Германии, Франции и Украины должна пройти в мае в немецком Ахене.
Источники рассказали также о подготовке встречи: в Ахене планируется церемония вручения Международной премии имени Карла Великого. В 2018 году ее лауреатом должен стать французский президент Эмманюэль Макрон, который, таким образом, прибудет в Ахен в одно время с президентом Украины Петром Порошенко, чей визит в Германию запланирован на 10 апреля.
В то же время источник издания в российском МИДе отметил, что Москва не будет выступать против формата подобных встреч. Однако окончательное решение должно быть принято в Совбезе ООН. «Без решения Совбеза миротворцы там не появятся», — подчеркнул источник.
РБК направил вопросы официальному представителю МИД России.