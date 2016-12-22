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В Кремле заявили об отсутствии данных о «нормандском саммите» без России
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В Кремле заявили об отсутствии данных о «нормандском саммите» без России
Украинский кризис, 09:31
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В Кремле заявили об отсутствии данных о «нормандском саммите» без России
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что ничего не знает о подготовке саммита по миротворцам в Донбассе, но без участия России. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что такая встреча готовится
Юрий Ушаков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

​Кремлю ничего не известно о предложении провести саммит по миротворцам на Украине в формате «нормандской четверки»​, но без приглашения Владимира Путина. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения», — сказал Ушаков.

«Коммерсантъ» 2 апреля со ссылкой на источники в администрации президента Украины сообщил, что лидеры Германии, Франции и Украины проведут встречу, посвященную вопросу размещения миротворцев в Донбассе. Однако, отмечает издание, стороны решили не приглашать Россию на этот саммит.

По сведениям газеты, переговоры планируется провести по образцу «нормандской четверки» с участием глав государств, но с одним отличием: участие Путина в этом мероприятии не предусматривается. Встреча лидеров Германии, Франции и Украины должна пройти в мае в немецком Ахене.

Источники рассказали также о подготовке встречи: в Ахене планируется церемония вручения Международной премии имени Карла Великого. В 2018 году ее лауреатом должен стать французский президент Эмманюэль Макрон, который, таким образом, прибудет в Ахен в одно время с президентом Украины Петром Порошенко, чей визит в Германию запланирован на 10 апреля.

В то же время источник издания в российском МИДе отметил, что Москва не будет выступать против формата подобных встреч. Однако окончательное решение должно быть принято в Совбезе ООН. «Без решения Совбеза миротворцы там не появятся», — подчеркнул источник.

РБК направил вопросы официальному представителю МИД России.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Кремль , Юрий Ушаков , «нормандская четверка»
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