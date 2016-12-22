Глава МВФ заявила о росте неопределенности в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила о росте неопределенности в макроэкономике из-за геополитики. Об этом она сказала во время выступления в Университете Гонконга, сообщает Bloomberg.

Лагард отметила необходимость ускорить проведение экономических реформ по всему миру. «Есть безотлагательная необходимость [ускорить реформы], потому что неуверенность значительно возросла: от напряжения в торговых отношениях до увеличения финансовых и бюджетных рисков и более неопределенной геополитической ситуации», — заявила она.

Глава МВФ добавила, что одну из основных угроз для мировой экономики представляет политика протекционизма некоторых стран. Она отметила, что ограничения на импорт вредят всем, особенно потребителям с низким уровнем дохода, а также подрывают динамику глобального экономического роста.

Тем не менее Лагард сообщила, что ​МВФ «с оптимизмом смотрит на перспективы глобального роста», так как мировая экономика выигрывает от растущих инвестиций.

Свое заявление глава МВФ сделала на фоне торговой войны между США и Китаем. 6 апреля президент США Дональд Трамп отдал указ Управлению торгового представителя рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью $100 млрд. В марте Трамп подписал меморандум, предусматривающий комплекс мер против торговой политики Пекина. Китай заявил, что «не боится торговой войны» с США, после чего призвал ВТО объединиться в борьбе с торговым протекционизмом Америки.

Ранее, в конце марта, Кристин Лагард предложила странам ЕС создать общий фонд для финансирования возможных антикризисных мер. По ее словам, это поможет сгладить негативные последствия будущего кризиса и пережить «пасмурные дни».

