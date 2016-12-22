Глава МВФ заявила о росте неопределенности в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила о росте неопределенности в макроэкономике из-за геополитики. Об этом она сказала во время выступления в Университете Гонконга, сообщает Bloomberg.
Лагард отметила необходимость ускорить проведение экономических реформ по всему миру. «Есть безотлагательная необходимость [ускорить реформы], потому что неуверенность значительно возросла: от напряжения в торговых отношениях до увеличения финансовых и бюджетных рисков и более неопределенной геополитической ситуации», — заявила она.
Глава МВФ добавила, что одну из основных угроз для мировой экономики представляет политика протекционизма некоторых стран. Она отметила, что ограничения на импорт вредят всем, особенно потребителям с низким уровнем дохода, а также подрывают динамику глобального экономического роста.
Тем не менее Лагард сообщила, что МВФ «с оптимизмом смотрит на перспективы глобального роста», так как мировая экономика выигрывает от растущих инвестиций.
Свое заявление глава МВФ сделала на фоне торговой войны между США и Китаем. 6 апреля президент США Дональд Трамп отдал указ Управлению торгового представителя рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью $100 млрд. В марте Трамп подписал меморандум, предусматривающий комплекс мер против торговой политики Пекина. Китай заявил, что «не боится торговой войны» с США, после чего призвал ВТО объединиться в борьбе с торговым протекционизмом Америки.
Ранее, в конце марта, Кристин Лагард предложила странам ЕС создать общий фонд для финансирования возможных антикризисных мер. По ее словам, это поможет сгладить негативные последствия будущего кризиса и пережить «пасмурные дни».