Орешкин увидел риски для России из-за «перегрева» экономики США

Министр экономического развития Максим Орешкин увидел риски перегрева и рецессии экономики США, что может повлиять на глобальную и российскую экономики. Об этом Орешкин заявил на ​пленарной сессии Биржевого форума в Москве, передает корреспондент РБК.

«К сожалению, не все зависит от нас. Вот эта глобальная нестабильность, глобальная неопределенность может ударить по всей мировой экономике. И, конечно, в такой ситуации что бы мы здесь внутри ни делали — если страдает вся глобальная экономика <...> то, что происходит в мире, конечно, будет влиять на нас», — добавил Орешкин.

По его словам, негативные последствия для всей мировой экономики также могут иметь торговая война между США и Китаем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал указ Управлению торгового представителя США (USTR) рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью $100 млрд. 22 марта Трамп подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина.

Китай в свою очередь заявил, что «не боится торговой войны» с США. «Мы не хотим сражаться, но мы не боимся сражаться на торговой войне», — говорилось в заявлении Министерства коммерции КНР. Кроме того, Китай призвал ВТО объединиться в борьбе с торговым протекционизмом США в свете последних экономических мер американских властей.