Глава МВФ посоветовала странам еврозоны создать резерв на черный день

Странам Евросоюза стоит создать новый фонд для предотвращения нового финансового кризиса, полагает Кристин Лагард. По мнению директора-распорядителя МВФ, пройти сложный период с наименьшими потерями поможет «фонд черного дня»

Кристин Лагард (Фото: Douliery Olivier / FA Bobo / PA Images / ТАСС)

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предложила странам — членам еврозоны создать общий фонд для финансирования возможных антикризисных мер, передает Reuters. По мнению Лагард, это поможет сгладить негативные последствия будущего кризиса.

Лагард отметила, что создание общего фонда поможет пережить членам еврозоны «пасмурные дни». Глава МВФ признает «устойчивый и широко распространившийся по всему миру подъем», однако считает, что у человечества появились новые угрозы. «Подумайте о росте популизма и числа близоруких, призывающих к протекционизму», — заявила она. Лагард подчеркнула, что уверена в том, что в будущем страны Европы столкнутся с новым кризисом. Для борьбы с ним нужно развивать взаимодействие финансовых систем стран — членов союза и работать над фискальной системой, заявила она.

Кроме того, для преодоления кризиса, утверждает Лагард, необходимо и создание антикризисного фонда. Отчисления в него страны еврозоны должны производить регулярно, пока у них хватает на это средств. Позднее при возникновении необходимости государства будут черпать из него ресурсы.

Кроме того, Лагард предупредила, что после окончательного выхода Великобритании из ЕС может подвергнуться изменениям структура финансового рынка континента. «Одним из последствий Brexit станет то, что многие финансовые услуги, скорее всего, переедут в континентальную Европу в ближайшие месяцы», — рассказала она.

МВФ является специализированным учреждением ООН, которое оказывает поддержку странам, предоставляя кратко- и среднесрочные кредиты. Свою деятельность фонд начал в 1947 году.