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Глава Пентагона отменил запланированные поездки на фоне ситуации в Сирии
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Глава Пентагона отменил запланированные поездки на фоне ситуации в Сирии
Война в Сирии, 21:37
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Глава Пентагона отменил запланированные поездки на фоне ситуации в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис отменил выступление 14 апреля на форуме Commonwealth Club в Сан-Франциско на фоне обострения ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте форума. Выступление Мэттиса было отменено «из-за изменений планов поездок» министра.

Ранее президент США Дональд Трамп также отменил поездку на саммит Америк, который состоится в столице Перу Лиме. По данным Белого дома, Трампу необходимо подготовить ответ на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. «Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы контролировать американский ответ Сирии и следить за развитием ситуации в мире», — указывалось в сообщении Белого дома.

Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии
Политика

По словам Трампа, у Вашингтона есть множество «военных вариантов» действий в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе. США, Франция, Великобритания возлагают ответственность за химатаку на режим президента Сирии Башара Асада, а также критикуют Москву и Тегеран за поддержку режима. Место предполагаемой химатаки посетили сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца и представители российских спецслужб. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, каких-либо следов применения химических веществ не обнаружено.
 

Теги: Пентагон , Джеймс Мэттис , Сирия , химатака
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Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии Политика
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