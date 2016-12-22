Глава Пентагона отменил запланированные поездки на фоне ситуации в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис отменил выступление 14 апреля на форуме Commonwealth Club в Сан-Франциско на фоне обострения ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте форума. Выступление Мэттиса было отменено «из-за изменений планов поездок» министра.

Ранее президент США Дональд Трамп также отменил поездку на саммит Америк, который состоится в столице Перу Лиме. По данным Белого дома, Трампу необходимо подготовить ответ на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. «Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы контролировать американский ответ Сирии и следить за развитием ситуации в мире», — указывалось в сообщении Белого дома.

По словам Трампа, у Вашингтона есть множество «военных вариантов» действий в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе. США, Франция, Великобритания возлагают ответственность за химатаку на режим президента Сирии Башара Асада, а также критикуют Москву и Тегеран за поддержку режима. Место предполагаемой химатаки посетили сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца и представители российских спецслужб. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, каких-либо следов применения химических веществ не обнаружено.

