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Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за подготовки ответа по Сирии
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Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за подготовки ответа по Сирии
Война в Сирии, 16:23
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Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за подготовки ответа по Сирии
Дональд Трамп не будет участвовать в саммите Америк для того, чтобы подготовить ответ на возможную химатаку в Сирии. Ранее он говорил, что военный вариант ответа не исключается
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на саммит Америк, который пройдет в столице Перу Лиме, для подготовки ответа на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Вместо него на саммит поедет вице-президент Майк Пенс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.​

Также отменяется поездка президента США в столицу Колумбии Боготу. «Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы контролировать американский ответ Сирии и следить за развитием ситуации в мире», — говорится в сообщении Белого дома.

Накануне, 9 апреля, Трамп заявил, что США собираются ответить режиму Башара Асада, применив силу. Он отметил, что нельзя допустить «зверства, которым мы были свидетелями». «Особенно, когда мы можем, благодаря мощи США, можем их остановить», — заключил Трамп.

Трамп остается в США и на фоне стремительно развивающегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В понедельник, 9 апреля, сотрудники ФБР провели обыски в офисе личного адвоката Трампа Майкла Коэна по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Химическая атака в сирийском городе Дума, контролируемом оппозицией, произошла 7 апреля. О факте атаки сообщали активисты. По их данным, жертвами применения химоружия стали не менее 60 человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон заявлял, что «никакого химического оружия» в городе Дума не применялось. ​Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что США в случае военного ответа Сирии ждут «серьезные последствия».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: США Россия , Дональд Трамп
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