МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге

МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в столичном регионе, где в ближайшие часы ожидается резкое понижение температуры до нуля градусов. В ночь на 11 апреля может пойти дождь и мокрый снег. Об этом сообщает на своей странице в Twitter пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

«В первой половине ночи 11 апреля местами по области и городу Москве ожидается усиление северного, северо-восточного ветра с порывами 13-18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега, резкое понижение температуры воздуха до 0...5°С», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение. 10 апреля стало самым теплым днем с начала года. На базовой столичной метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 20,7 градуса тепла.