В Москве объявлено штормовое предупреждение. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«После 14:00 ожидается ухудшение погодных условий, прогнозируется сильный ветер с порывами 15 м/с и более. В некоторых районах столицы ветер уже достигает таких порывов», — отметила она.

Гидрометцентр предупреждает об усилении ветра в Москве с порывами до 17 м/с и похолодании. «К границам столичного региона атмосферный фронт приблизится около 18 часов [10 апреля]», — уточняется в сообщении синоптиков.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РБК, что днем воздух в Москве прогреется до плюс 20 градусов, но к вечеру местами могут пройти кратковременные дожди и возможна первая гроза. Вечером через Московский регион пройдет холодный атмосферный фронт, ветер усилится.

Синенков добавил, что в среду, 11 апреля, в столице будет переменная облачность, без осадков. Утром на юге Подмосковья возможен небольшой дождь. Температура поднимется до плюс 10 градусов. Замначальника ситуационного центра «Росгидромет» Анатолий Цыганков рассказал РБК, что дождь в Москве ожидается после 19:00.