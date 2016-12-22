Синоптики назвали 10 апреля самым теплым днем с начала года

Температура в Москве приблизилась к максимуму для 10 апреля в истории метеонаблюдений. На базовой московской метеостанции на ВДНХ зафиксированы 20,7 градуса тепла. Об этом сообщил РБК замдиректора Гидрометцентра Юрий Варакин.
«Это самый теплый день с начала года. Еще вчера максимальная температура была 18,7 градуса», — отметил специалист.
При этом температурный рекорд еще не побит, указал метеоролог. «Это очень высокие значения, но температура все же чуть-чуть не дотянула до показателей за 10 апреля 2008 года, когда было зафиксировано 21,1 градуса», — рассказал Варакин.
Специалисты Гидрометцентра не исключают, что к вечеру, после анализа окончательных значений температур окажется, что рекорд все же побит. «Я допускаю вероятность, что данные будут и выше», — пояснил метеоролог.
При этом в столице объявили штормовое предупреждение, сообщала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, прогнозируется сильный ветер с порывами 15 м/с.