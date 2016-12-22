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В МИДе рассказали о грозящей Лесли в Таиланде тюрьме или депортации
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В МИДе рассказали о грозящей Лесли в Таиланде тюрьме или депортации
Общество, 19:46
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В МИДе рассказали о грозящей Лесли в Таиланде тюрьме или депортации

Российским гражданам, задержанным в конце февраля в Таиланде за проведение секс-тренинга, грозят штраф и депортация в Россию либо тюремный срок, заявили РБК в российском МИДе. Среди задержанных — Александр Кириллов, также известный как Алекс Лесли.

«27 февраля семеро российских граждан были задержаны в Паттайе по обвинению в осуществлении нелегальной трудовой деятельности. Пятеро из них находятся в иммиграционном центре города Бангкока, двое россиян после уплаты штрафа депортированы на Родину. Суд по делу оставшихся на территории Таиланда граждан России запланирован на 17 апреля, обвиняемым грозит штраф с последующей депортацией в Россию, либо тюремное заключение сроком до двух лет», — рассказали в департаменте информации и печати МИДа.

В министерстве заявили, что российское посольство находится в контакте с местными правоохранительными органами и с задержанными россиянами. «Всем задержанным, за исключением А.С.Кириллова, который от общения с дипломатом посольства отказался, разъяснена правоприменительная практика Таиланда, а также рекомендовано задействовать местного адвоката для представления их интересов в судебных инстанциях», — отметили в МИДе.

Вместе с Кирилловым была задержана и гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Начальник консульского отдела посольства Белоруссии во Вьетнаме Дмитрий Гиль сообщил РБК, что дипломаты держат ситуацию на постоянном контроле. «Связь с задержанными поддерживается, в том числе их посещение в изоляторе временного содержания миграционной полиции Таиланда», — рассказал Гиль.

Десять человек, включая Рыбку и Лесли, были задержаны полицией Таиланда в конце февраля за незаконное проведение секс-тренинга на острове Лан. В посольстве России в Таиланде заявили, что проведение тренингов подпадает под положение о незаконной трудовой деятельности в королевстве.

Настя Рыбка тогда заявила, что перед задержанием на тренинг пришли «люди из Интерпола».

Вашукевич и Кириллов попросили политическое убежище в США, сообщил РБК 27 февраля представитель Рыбки. По словам собеседника РБК, четверых из десяти задержанных доставили в «полноценную паттайскую тюрьму с высокими стенами и колючей проволокой». «Сказали, что навестить их нельзя, они будут сидеть там около двух месяцев», — заключил он.

Настя Рыбка и Алекс Лесли — ответчики по иску бизнесмена Олега Дерипаски, он подал в суд на них за разглашение информации о его частной жизни после публикации Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Источниками информации для Навального послужили Instagram Вашукевич и написанная ею книга о «соблазнении миллиардера».

Теги: Таиланд , МИД России , россияне , Белоруссия , задержание
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