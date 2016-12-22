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Глава ФАС назвал удивительным отсутствие отзывов сделок из-за санкций
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Глава ФАС назвал удивительным отсутствие отзывов сделок из-за санкций
Новые санкции США, 18:00
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Глава ФАС назвал удивительным отсутствие отзывов сделок из-за санкций

Никто из инвесторов не отзывал свои документы по сделкам в связи с новыми санкциями США. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в кулуарах конференции Высшей школы экономики, передает корреспондент РБК.

«Пока нет. Может быть даже, это удивительно. Но по тем известным компаниям, по которым прошлись утюгом последние санкции, там у них и не было сделок. Поэтому те компании, которые рассматриваются (ФАС при подготовке сделок. — РБК), они не попали под санкции. Ну и соответственно, стратегические активы, насколько я помню, ничего не потеряли», — сказал он.

По словам Артемьева, согласование сделок входит в компетенцию правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

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Американский Минфин 6 апреля расширил антироссийские санкции. В него, в частности, вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Алексей Миллер. Среди юридических лиц — агрохолдинг «Кубань», «Ренова», «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», En+, UC Rusal.

После введения новых санкций произошло падение котировок акций российских компаний. Агентство Bloomberg оценило их потери в $16 млрд.

Теги: УФАС , Игорь Артемьев , Санкции
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