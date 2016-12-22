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Китай призвал членов ВТО противостоять торговому протекционизму США
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Китай призвал членов ВТО противостоять торговому протекционизму США
Экономика, 10:06
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Китай призвал членов ВТО противостоять торговому протекционизму США

Страны Всемирной торговой организации (ВТО) должны объединиться в борьбе с торговым протекционизмом США в свете последних экономических мер американских властей, заявил постпред Китая в организации Чжан Сянчэнь. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Страны ВТО должны объединиться с Китаем в борьбе против вопиющих протекционистских действий Соединенных Штатов», — сказал он.

Чжан Сянчэнь также пригрозил, что Китай начнет односторонние действия сразу же после того, как пройдет диспут с США в рамках ВТО. Китайский постпред вслед за другими представителями Пекина в очередной раз раскритиковал идущее в США расследование о краже китайскими фирмами интеллектуальной собственности. Он назвал его «намеренно искажающим факты», полным «необдуманной критики» и «не отражающим реальной ситуации в продвижении Пекином рыночных реформ и защиты авторских прав».

Китай пригрозил новым «зеркальным» ответом на торговые ограничения США
Экономика

Ранее сообщалось, что США опубликовали 1300 наименований китайских товаров, на которые могут быть наложены пошлины в размере 25% в ответ на ранее введенные меры со стороны Китая. Под обложение могут попасть авиационная продукция и техника, продукция машиностроения, различные виды стали, лекарства, медицинское оборудование, печи для изготовления хлебобулочной продукции, а также запчасти для фенов и водонагревателей.

Китай 1 апреля объявил о вводе пошлин на 128 американских товаров. Это стало реакцией на ограничительные меры США по импорту стали и алюминия, введенные 9 марта, результаты расследования о нарушении прав интеллектуальной собственности китайскими фирмами и меморандум президента Дональда Трампа от 23 марта об ограничении торговли с Китаем. Согласно последнему документу, американские власти намерены ввести тарифы на китайский импорт в размере $60 млрд.

Теги: Китай , протекционизм , торговля США
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